Буффон: Щенсны никогда не будет жалеть о решении перейти в «Ювентус»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что рад возможному переходу в туринский клуб вратаря «Арсенала» Войцеха Щенсны, который провёл два прошлых сезона на правах аренды в «Роме».
«Щенсны сделал самый лучший выбор из всех. «Ювентус» тоже сделал наилучший выбор, поскольку Щенсны, на мой взгляд, провёл великолепный сезон. Наверное, он был лучшим голкипером с точки зрения стабильности и совершённых сейвов. Думаю, что это будет разумным союзом сильнейшего клуба и одного из сильнейших вратарей прошлого года.
Как мы будем взаимодействовать? Очень просто. Когда один из нас попадёт в стартовый состав, то выйдет на поле. Когда другой попадёт — тоже выйдет на поле. Это проще, чем вы можете себе представить. Убеждён, что Щенсны никогда не будет жалеть о своём решении», — цитирует Буффона Football Italia.