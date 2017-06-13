«Бавария» готова продать Дугласа Косту в «Ювентус» за € 50 млн

Мюнхенская «Бавария» согласна продать полузащитника Дугласа Косту в «Ювентус» за € 50 млн, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Italia. В настоящее время продолжаются переговоры между представителями двух клубов, а также агентом 26-летнего бразильца. «Ювентус» намерен снизить трансферную стоимость Косты.
По данным источника, бразилец хочет зарабатывать в «Ювентусе» € 7 млн в год.
Ранее сообщалось, что Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Зените». В бразильце заинтересован новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.