Радимов: обидно, конечно, что у болельщиков такое отношение к сборной России

Бывший футболист сборной России, ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал тот факт, что на домашней игре национальной команды со сборной Чили (1:1), которая проходила на «ВЭБ Арене», стадион не заполнился полностью. На игре присутствовало чуть менее 20 тыс. зрителей.
«Если сборная России победит в стартовом матче Кубка конфедераций, это придаст ей уверенности. Зато потеря очков станет огромным минусом во всех планах, и задачу выхода из группы решить будет сложно, и шквал критики обрушится.
Не столько удивило, сколько разочаровало, что на контрольный матч с командой Чили не удалось собрать аншлаг на не самом вместительном московском стадионе. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберётся полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций. Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным", — цитирует Радимова «Спорт уик-энд».