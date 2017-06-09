Поддержка Зобнина, маска Кудряшова и поцелуй Васина. Фото с матча Россия — Чили

9 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» сборная России в товарищеском матче сыграла вничью со командой Чили со счётом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник чилийцев Маурисио Исла, а избежать поражения помог гол защитника сборной России Виктора Васина.
Сборные России и Чили сыграют на предстоящем Кубке конфедераций — 2017. Хозяева турнира попали в группу с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой, а южноамериканцы — с Германией, Австралией и Камеруном.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Россия – Чили, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.