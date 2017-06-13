«Арсенал» не продаст Алексиса в «Манчестер Сити» или «Челси»

Руководство «Арсенала» не собирается отпускать нападающего Алексиса Санчеса в стан конкурентов. Несмотря на предлагаемые £ 45 млн (около € 50,8 млн), сделка вряд ли состоится.
«Канониры» по-прежнему полны решимости продлить контракт с 28-летним чилийцем и рассчитывают на долгосрочное соглашение. Если же Алексис решит уйти, то «Арсеналу» не останется ничего другого, кроме как продать игрока, но только не английским клубам.
Помимо «Челси» и «Манчестер Сити» в услугах Алексиса Санчеса заинтересованы «Бавария» и «Ювентус». Контракт с лондонцами действует до лета 2018 года.
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