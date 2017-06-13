Пекерман: в Аргентине хотят, чтобы Месси в одиночку побеждал, а это невозможно

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хосе Пекерман, возглавляющий ныне национальную команду Колумбии, поделился мнением о проблемах аргентинского футбола. При этом Пекерман подчеркнул, что они обусловлены и тем, как воспринимают нападающего «альбиселесте» и «Барселоны» Лионеля Месси на его родине.
«В Аргентине иногда хотят, чтобы Месси в одиночку побеждал, а это невозможно. Когда я брал его в команду для участия в чемпионате мира 2006 года, то невозможно было не понимать, что этот парень отличается от других. Я знал, что он будет очень важен для сборной», — приводит слова Пекермана Mundo Deportivo.
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