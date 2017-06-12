Куман: никто, кроме Месси и Роналду, не сможет быть звездой без одноклубников

Бывший защитник «Барселоны» Рональд Куман, возглавляющий ныне «Эвертон», отметил, что без партнёров по команде футболист не сможет быть звездой. Правда, голландский специалист одновременно подчеркнул, что есть исключения из правил. Куман в связи с этим отметил нападающего каталонского клуба Лионеля Месси и форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Никто, кроме Месси и Роналду, не сможет быть звездой без одноклубников», — приводит слова Кумана Marca.
Ранее Куман сказал, что нынешний «Реал», выигравший дважды подряд Лигу чемпионов и ставший чемпионом Испании в минувшем сезоне, нельзя сравнивать с «Барселоной» времён Хосепа Гвардиолы.