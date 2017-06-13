Источник: Артуро Видаль хочет покинуть «Баварию» и играть в Китае

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль думает о смене клубной прописки, сообщает интернет-издание Sport1 со ссылкой на китайские СМИ.
30-летний футболист сборной Чили не исключает, что сейчас у него есть последний шанс подписать привлекательный с финансовой точки зрения контракт с одним из китайских клубов. Однако руководство и главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти не собираются расставаться с Видалем, принимая во внимание то, что завершил свою карьеру бывший полузащитник команды Хаби Алонсо.
По итогам минувшего сезона Видаль принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.