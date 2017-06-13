Козлов продлил контракт с «Енисеем»

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов продлил контракт с красноярским клубом. Договор с 28-летним футболистом рассчитан на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Очень рад остаться в „Енисее“. Хочется в нынешнем сезоне завершить то, что нам в том году не удалось сделать, — решить задачу выхода в РФПЛ», — рассказал Козлов.
Андрей Козлов перешёл в красноярскую команду в июне 2016 года. В сезоне-2016/17 провёл 36 матчей, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее нападающий выступал за московское «Торпедо», нижегородскую «Волгу», брянское «Динамо» и воронежский «Факел».
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