Смертин: уверен, на КК и ЧМ-2018 в России не будет ни одного случая расизма

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин уверен, что во время Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года в России не будет проблем с расизмом.
«Факт существования расизма во всём мире очевиден, но это не только проблема России. Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, где разные люди уживались в течение веков, и я уверен, что ни одного случая расизма в ходе Кубка конфедераций и чемпионата мира в России не будет», — цитирует Смертина AFP.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира стартует 14 июня и завершится 15 июля.
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