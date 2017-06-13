Голландский нападающий Элиа будет выступать в Турции

Голландский нападающий Элджеро Элиа продолжит карьеру в Турции. 30-летний футболист, который два последних сезона выступал за «Фейеноорд», перешёл в «Истанбул Башакшехир». Контракт Элии рассчитан на три года, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
В прошедшем сезоне Элиа в 24 матчах голландского чемпионата забил 9 голов и отдал 9 голевых передач, а «Фейеноорд» стал чемпионом страны.
Ранее Элиа выступал за «Твенте», «Вердер», «Гамбург», «АДО Ден Хааг», «Саутгемптон» и «Ювентус». В активе форварда 28 матчей и два гола за сборную Нидерландов.
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