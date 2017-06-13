Тайсон — о дебютном голе за сборную Бразилии: мечта мальчика осуществилась

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон поделился впечатлениями от дебютного гола за сборную Бразилии, который он забил в товарищеском матче с командой Австралии (4:0).
«Я забил первый гол в футболке сборной Бразилии. Мечта маленького мальчика осуществилась. Каждый ребёнок мечтает забить за Бразилию, а у меня это получилось. Благодарю партнёров по команде и главного тренера Тите за эту возможность. Я посвящаю этот гол маме, братьям, невесте и всей моей большой семье», – цитирует Тайсона UOL.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».
Сборная Бразилии разгромила Австралию, Жулиано отдал голевой пас