Поле «Крестовского» готово к проведению матча Россия — Новая Зеландия

Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подчеркнул, что у ФИФА нет никаких претензий к газону стадиона «Крестовский». 17 июня эта арена примет матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия.
«Что касается газона в Санкт-Петербурге, он находится в прекрасном состоянии», — сказал Сорокин в интервью RNS.
Недавно на «Крестовском» было установлено новое поле, которое затем прошили. К старому полю было много нареканий со стороны футболистов и тренеров. Из-за этого игру между «Зенитом» и «Краснодаром», которая должна была пройти на «Крестовском», перенесли на «Петровский».
Ознакомиться с календарём Кубка конфедераций можно на «Чемпионате».