Миранчук успешно сдал экзамен, из-за которого пропустил занятие сборной России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который пропустил сегодняшнюю тренировку сборной России из-за экзамена, успешно его сдал.
«Алексей Миранчук сегодня пропустил тренировку из-за сдачи госэкзамена в Московском государственном открытом университете! Экзамен сдан на 4!» — говорится в сообщении официального «Твиттера» сборной России.
Сборная России ведёт подготовку к Кубку конфедераций. Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут 17 июня в Санкт-Петербурге со сборной Новой Зеландии.
Миранчук из-за экзамена пропускает тренировку сборной России
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».