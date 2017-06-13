Защитник сборной Мексики Сальседо перешёл в «Айнтрахт» на правах аренды

Защитник сборной Мексики Карлос Сальседо продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Франкфуртский «Айнтрахт» арендовал 23-летнего футболиста у «Гвадалахары» на один год с возможностью выкупа трансфера по окончании сезона.
Прошедший сезон Сальседо провёл на правах аренды в «Фиорентине». В составе итальянской команды защитник провёл 18 матчей в Серии A и сделал один голевой пас.
Сальседо попал в состав сборной Мексики на Кубок конфедераций, который пройдёт в России. В активе игрока 8 матчей за национальную команду.
«Фиорентина» объявила об аренде защитника сборной Мексики Сальседо
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