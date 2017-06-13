Джанни Де Бьязи в октябре покинет пост главного тренера сборной Албании, который он занимает с 2011 года.
«Пришло время искать новые вызовы, это просто естественный процесс. У всего есть начало и конец. В албанском футболе нет необходимости в революции, так как команда отлично работает», – приводит слова 60-летнего итальянского специалиста интернет-издание Football Italia.
В группе G отборочного турнира чемпионата мира — 2018 албанцы после 6 туров занимают 3-ю строчку, отставая на 7 очков от Испании и Италии.
Под руководством Де Бьязи сборная Албании сумела выйти на чемпионат Европы — 2016.
Де Бьязи: никогда не думал, что увижу подобное от албанских болельщиков