Джеко: в «Манчестер Сити» Манчини не боялся играть с тремя нападающими

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко рассказал о своём периоде в «Манчестер Сити» под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.
«После победы с „Вольфсбургом“ в Бундеслиге я хотел присоединиться к большому клубу, и Манчини сказал, что хочет видеть меня в „Манчестер Сити“. В Англии всё движется очень быстро, и я не очень хорошо играл в первых матчах, но после гола „Блэкберну“ всё наладилось.
Манчини всегда хотел атаковать и не боялся играть с тремя нападающими. Во втором сезоне мы выиграли Премьер-лигу спустя 44 года, и это была сумасшедшая игра, в которой всё решилось на последних секундах", — цитирует Джеко Football Italia.