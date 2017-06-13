Манчини: «Зенит» будет играть в хороший футбол, не похожий на игру других команд

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на своей презентации рассказал, в какой футбол будет играть петербургская команда под его руководством.
«Я очень рад возглавить „Зенит“ и приехать в такой красивый город. Мы будем играть в хороший футбол, не похожий на игру других команд. Но сперва надо познакомиться с командой и персоналом. Главная цель — выиграть чемпионат. Для этого потребуется наладить отношения между теми игроками, которые останутся в команде, и новичками.
Мы должны взять футболистов, которые подойдут «Зениту» и нашей игре. Что касается отношений с Константином Сарсанией, то мы будем часто видеться и взаимодействовать со спортивными директором", — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.