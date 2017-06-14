Усман Дембеле: мне хорошо в Дортмунде

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле рассказал, что в прошлом году контактировал с представителями «Барселоны» на предмет возможного перехода в каталонский клуб, однако сейчас его всё устраивает в Германии.
«В прошлом году я общался по спортивным директором „Барселоны“, но сейчас мне хорошо в Дортмунде. У меня контракт до 2021 года. Я не обращаю внимание на слухи», — приводит слова Дембеле Goal.
Ранее сообщалось, что «Боруссия», если и соберётся продавать Дембеле, то потребует за него не менее € 90 млн.
В чемпионате Германии Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач.