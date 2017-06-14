«Кубань» ведёт переговоры с Армашем о продлении контракта

Руководство «Кубани» ведёт переговоры с защитником сборной Молдавии Игорем Армашем о продлении контракта. Ранее в прессе появилась информация, что 29-летний футболист покинет краснодарский клуб.
«В конце июня у Игоря Армаша заканчивается контракт. В данный момент клуб и игрок находятся в стадии переговоров», – заявили в пресс-службе «Кубани» корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Игорь Армаш играет за «Кубань» с 2010 года. Защитник выигрывал с краснодарцами золото ФНЛ в 2010 году, а также играл в финале Кубка России сезона-2014/15. На его счету 167 матчей за «Кубань».