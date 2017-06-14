Гамула: спасибо «Ростову»! Были радости, трудности и «чёрные жемчужинки»

Тренер Игорь Гамула подтвердил информацию об уходе с поста наставника молодёжной команды «Ростова».
«Действительно, меня сегодня уволили с поста главного тренера молодёжной команды «Ростова». Всему приходит конец, к сожалению – это жизнь. Руководство клуба приняло решение уволить меня. Я очень благодарен всему коллективу: и работникам клуба, и самому руководству в лице генерального директора попечительского совета. Ещё большая благодарность Марине Уховой из школы, с которой мы отлично работали. Я семь лет проработал в клубе, и это не пройдёт бесследно. Были и радости, и трудности, и «черные жемчужинки». Хочу сказать спасибо «Ростову». Попал я тогда с жемчужинами. Была большая радость, когда Курбан Бердыев возглавил «Ростов». Он привёз к нам Лигу чемпионов, и я сам её увидел и поучаствовал в ней. Приятно было узнать, что такое футбол с большой буквы. Мне повезло работать в «Ростове» с выдающимися тренерами. Они все великие специалисты.
Руководство приняло решение расстаться со мной. Всему приходит конец. Наверное, наше выступление в прошедшем сезоне не удовлетворило руководство «Ростова». Видимо, это и послужило основанием для отставки. У меня нет никаких обид, есть только благодарность ко всем работникам. У нас был отличный коллектив, в котором мне было приятно работать. «Ростов» навсегда останется в моём сердце, ведь я ростовчанин и играл за «Ростов». Буду болеть и переживать за команду. Уверен, что «Ростов» будет расти и развиваться. Я всем желаю добра, удачи и здоровья. Насчёт своего будущего ещё ничего не знаю, меня ведь только уволили. Но не хочу оставаться без дела», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.