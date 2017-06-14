Дзюба: операция мне не нужна, не знаю, откуда взялась эта информация

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сообщил, что ему не потребуется операция на колене, а также поведал, как он относится к информации СМИ, согласно которой в петербургский клуб могут перейти новые футболисты.
«Всё хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, всё под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу. Как отношусь к слухам про Ибрагимовича? Я только за! Ещё одна харизматичная личность появится. Но у него очень много вариантов. Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно», – передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.