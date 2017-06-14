Сын Круиффа возглавил «Маккаби» (Тель-Авив)

Хорди Круифф, сын бывшего наставника «Барселоны» Йохана Круиффа, возглавил «Маккаби» (Тель-Авив). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
43-летний голландец работает в команде с 2012 года. На протяжении трёх лет Круифф занимал должность спортивного директора, а в 2015 и 2017 годах исполнял обязанности главного тренера.
«Я счастлив и рад, что был назначен главным тренером «Маккаби». Это мой шестой год в команде. Я в курсе ожиданий руководства и болельщиков. Настроен более решительно, чем когда-либо, чтобы оправдать ожидания», — сказал Круифф.
В прошлом сезоне «Маккаби» (Тель-Авив) занял в чемпионате Израиля 2-е место.