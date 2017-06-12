Бартомеу — о продлении контракта с Месси: всё будет

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу дал понять, что продление контракта с нападающим Лионелем Месси — это вопрос времени.
«Продление контракта с Месси? Всё будет», — сказал Бартомеу журналистам газеты Marca, которые встретили его у входа в здание суда.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года. Ранее испанские СМИ сообщали, что срок нового договора, который может быть подписан уже на этой неделе, должен составить три года.
В минувшем сезоне Примеры аргентинец забил 37 голов в 34 матчах.
Месси продлит контракт с «Барселоной» на четвёртый год, если сам этого захочет