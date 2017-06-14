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«СКА-Хабаровск» продлил контракты с четырьмя футболистами

14 июня 2017, среда. 16:07. Футбол

14 июня «СКА-Хабаровск» продлил трудовые отношения с квартетом футболистов, выступавших за команду в сезоне-2016/17 ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подписи под новыми договорами поставили голкипер Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, полузащитники Николай Калинский, Денис Дедечко. На какой срок рассчитаны контракты футболистов, не сообщается.

По итогам минувшего сезона «СКА-Хабаровск» занял в ФНЛ 4-е место, получив право участвовать в переходных матчах за путёвку в РФПЛ. Хабаровчане одолели «Оренбург» и вышли в Премьер-Лигу.

Лучший бомбардир «СКА-Хабаровск» сезона-2016/17 продлил контракт с клубом
Источник: Официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск" Сообщить об ошибке
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Теги
СКА-Хабаровск Александр Криворучко Денис Дедечко
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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