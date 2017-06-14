Лучший бомбардир «СКА-Хабаровск» сезона-2016/17 продлил контракт с клубом

Лучший бомбардир «СКА-Хабаровск» по итогам прошлого сезона в ФНЛ Руслан Корян подписал новый контракт. О сроках нового соглашения на данный момент не сообщается. Корян выступает за дальневосточников с лета 2016 года, а в прошлом сезоне забил 12 мячей в ФНЛ, став лучшим бомбардиром своего клуба.
«Мы стараемся демонстрировать зрелищный футбол. Любой тренер, работавший с командой в прошлом сезоне (их было трое — Александр Григорян, Андрей Гордеев, Алексей Поддубский), шёл от зрелища, которое должен давать футбол болельщикам. Мы не слышали указаний любой ценой добиться результата. Все призывали получать удовольствие от футбола, играть, а не работать на поле. Я убеждён, что именно такой подход в итоге принёс нам результат — повышение в классе «дебют» в Премьер-Лиге. Ещё бы отметил огромную самоотдачу игроков», — цитирует форварда пресс-служба хабаровского клуба.