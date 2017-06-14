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На стадионе «Красная Пресня» прошла «Репетиция Кубка конфедераций»

14 июня 2017, среда. 16:36. Футбол

На стадионе «Красная Пресня», который был восстановлен после нескольких лет запустения, прошло первое мероприятие — турнир «Лига мечты», или «Репетиция Кубка конфедераций», участниками которого выступили воспитанники детских домов из Подмосковья, звёзды-легенды российского футбола, блогеры и телеведущие и комментаторы. Открыл мероприятие вице-президент РФС Сергей Анохин. Посол Нижнего Новгорода на чемпионате мира 2018 года Дмитрий Булыкин, который в своём выступлении рассказал о перспективах развития стадиона и сотрудничестве с фондом-организатором мероприятия – «Империя А».

Участники турнира были одеты в форму, схожую по цветовой гамме с футболками сборных стран-участниц Кубка конфедераций—2017: России, Мексики, Новой Зеландии, Германии, Португалии, Австралии, Чили и Камеруна.

Победителем турнира стала команда «сборной Новой Зеландии», забившая единственный, но мяч у «камерунцев». В матче за третье место «сборная России» уступила команде из «Австралии» со счётом 1:3.

На большой дружелюбной площадке стадиона располагались зоны экипировки болельщиков с аквагримом от Учебного центра «АртСтилист», «Волшебный базар», где любой желающий мог приобрести футболки и фотографии с автографами футболистов московских клубов. Все средства будут направлены на адресную помощь детям-участникам проекта «А я мечтаю…». Зрители смогли оценить выступления гуру и рекордсменов Free Style Виктора Царёва и Вадима, мастер-классы по йоге и пилатесу, флешмоб от черлидинг-шоу “Багира”, розыгрыш тест-драйвов по улицам Москвы на новых Hyundai Solaris и Hyundai Creta, предоставленных автомобильным партнёром мероприятия компанией «Авилон. Официальный дилер Хендэ». Отдохнуть и перекусить гости турнира могли в выездном ресторане.

Перед торжественной церемонией награждения состоялся финал конкурса «Королева турнира». В жюри присутствовали вице-президент РФС Сергей Анохин, телеведущая Мария Орзул, комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, российский футболист Дмитрий Сенников. Победительницей стала Елизавета Степанова, второе место заняла Виктория Крюкова.

Победитель конкурса «Талисман Лиги мечты» Максим Кузин и юные победительницы конкурса “Чудо-болельщик” Дарья и Настя также не остались без подарков и внимания.

Призами и подарками победителям стали: Кубок и медали «Лига мечты», любезно предоставленные компанией «Pinkov Sports Projects», сертификаты от Tiora-shop.ru и mycandyam.ru, эксклюзивные украшения от ювелирного дома Григория Лепса «Leps Jewelry».

На стадионе «Красная Пресня» прошла «Репетиция Кубка конфедераций»

На стадионе «Красная Пресня» прошла «Репетиция Кубка конфедераций»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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