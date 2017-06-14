Давыдов: медосмотр прошёл отлично, врачи сказали, что здоров

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как провёл отпуск, и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«В отпуске был дома, с семьёй, никуда не ездил, тренировался. Неделю отдохнул, играл в футбол, бегал. Медосмотр прошёл отлично, доволен, всё хорошо. Врачи сказали, что здоров. Сезон будет тяжёлый, но мы будем готовиться», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.
В прошлом сезоне Давыдов провёл в Премьер-Лиге четыре матча, не отметившись результативными действиями, а также в ФНЛ за «Спартак-2» 29 матчей (13 голов).