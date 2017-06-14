«Локомотив» объявил о продлении контракта с Михаликом

33-летний защитник Тарас Михалик продлил контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 15 июня «Локомотив» отправится на тренировочный сбор в Австрию.
«Рад, что моё время в «Локомотиве» продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим. Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы. Уже завтра – за работу!» — приводит слова Михалика официальный сайт «Локомотива».
В минувшем сезоне РФПЛ Михалик провёл 24 матча и забил один гол, а также получил одну жёлтую карточку.