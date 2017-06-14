«Локомотив» объявил о переходе Никиты Медведева

Вратарь Никита Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом». В минувшем сезоне Медведев выступал за «Ростов». В «Локо» Медведев перешёл в статусе свободного агента.
«Команда усилена молодым российским вратарём, который провёл отличный сезон в Премьер-Лиге. Не скрою, на нас произвела впечатление и «сухая» рекордная серия Никиты. В перспективе мы видим его в составе национальной команды. Желаем успехов!» — цитирует президента «Локомотива» Илью Геркуса официальный сайт клуба.
В «Ростове» 22-летний футболист играл с 2016 года. В минувшем сезоне-2016/17 РФПЛ Никита Медведев принял участие в 17 матчах и пропустил 9 голов.