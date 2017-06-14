Караваев: Черчесов посчитал, что я пока не готов к сборной, — ничего страшного

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев, который не был вызван в сборную на Кубок конфедераций, в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым отметил, что отнёсся к этому спокойно.
«Конечно, как и любому спортсмену, мне хочется представлять свою страну. Но тренер посчитал, что я пока не готов, — ничего страшного. Значит, на данный момент в сборной есть люди сильнее меня. Общался ли когда-нибудь со Станиславом Черчесовым? Не приходилось.
Что касается итогов сезона РФПЛ, жаль, что первое место не занял ЦСКА — они провели сезон стабильно и выглядели хорошо. Но «Спартак» был немного сильнее и чуть удачливее", — сказал Караваев.
Полную версию интервью с Караваевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».