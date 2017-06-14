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Караваев: я играю в футбол не из-за денег

14 июня 2017, среда. 17:54. Футбол

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев, который был признан лучшим игроком сезона в «Спарте», в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым отметил, что играет в футбол не ради денег.

«Личные награды — это приятно и неожиданно, но вот командный результат, третье место, нас не устроил. Естественно, «Спарта» хотела попасть в Лигу чемпионов. Любой футболист играет, чтобы выигрывать трофеи с командой. Что ж, думаю, всё впереди. Если одноклубники проголосовали за меня спустя всего год, как я в команде, значит, видят, что я помогаю «Спарте», и считают лидером. Спустя два дня после награждения у меня и Вацлава Кадлеца был день рождения, и мы всей командой отметили окончание сезона.

Зимой было очень много слухов о переходе в «Спартак», но я спокойно готовился к сезону, внимания не обращал. Думаю, ничего конкретного не было, просто интерес. Я на тот момент всего полгода был в «Спарте» и ничего менять не хотел. В любом случае рад, как всё сложилось.

Возможно, попасть в топ-5 проще из РФПЛ — всё-таки наш чемпионат посильнее, чем в Чехии. Многие скажут, что это невозможно, — мол, в России дают огромные контракты, от которых нельзя отказаться ради Европы — но я играю в футбол не из-за денег», — сказал Караваев.

Полную версию интервью с Караваевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Караваев вошёл в символическую сборную чемпионата Чехии—2016/17
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Спарта ФК Спартак Вячеслав Караваев
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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