Аллегри: Дуглас Коста — трансферная цель «Ювентуса», Де Шильо — нет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что клуб заинтересован в переходе полузащитника «Баварии» Дугласа Косты.
«Дуглас Коста является одной из наших трансферных целей, он очень талантлив. Маттиа Де Шильо? Нет, с защитой у нас всё в порядке.
Я не прошу у клуба кого-то конкретного. Я говорю с клубом о требующих усиления позициях, и, если есть игроки, которые могут усилить команду и при этом доступны для трансфера, мы начинаем действовать. Но это нельзя назвать требованиями тренера", — сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.
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