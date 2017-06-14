Лаллана: когда Франция осталась вдесятером, Англия заиграла слишком наивно

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана прокомментировал поражение в товарищеском матче с Францией (2:3). Французы провели в меньшинстве практически весь второй тайм после удаления Рафаэля Варана на 47-й минуте.
«Было очень обидно покидать Францию без победы. Когда сборная Франции осталась вдесятером, мы заиграли слишком наивно. Нужно сделать правильные выводы и в следующий раз играть умнее. Всё должно быть просто: когда играешь в большинстве, нужно хорошо двигать мяч и создавать свободные зоны.
У Франции есть качественные игроки, которые умело идут вперед, и если вы отключитесь хоть на секунду, они за это накажут. Мы хотим продолжать проверять себя в матчах против лучших команд мира", — цитирует Лаллану London Evening Standard.