Батлэнд: не секрет, что я хочу стать первым номером сборной Англии

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд сообщил, что хочет стать первым номером сборной Англии к ЧМ-2018.
«Не секрет, что я хочу быть номером один. Конечно, это моя цель. Я никогда не уклонялся от этого и всегда говорил, что хочу стать основным голкипером сборной Англии. Это моя основная задача.
Из-за травмы я потерял целый сезон и пропустил чемпионат Европы—2016. Теперь моя задача — хорошо проявить себя в «Сток Сити» и поехать на ЧМ-2018, чтобы выиграть этот турнир. Первого номера определит тренер, моё дело — усиленно работать", — цитирует Батлэнда Sky Sports.
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