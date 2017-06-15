Джонс — о переходе Нильссона-Линделёфа в «МЮ»: конкуренция — это здорово

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс ответил на вопрос, как он относится к покупке центрдефа «Бенфики» и сборной Швеции Виктора Нильссона-Линделёфа. Джонс сказал, что готов к конкуренции.
«Мы — «Манчестер Юнайтед», мы покупаем лучших игроков. Лето было бы странным, если бы мы никого не покупали. Конкуренция — это здорово. Я говорил об этом с Моуринью. Он всегда интересуется, как я себя чувствую, как я поживаю — нормальный диалог между игроком и тренером. Он хорош в общении с игроками, он одинаков со всеми", — приводит слова Джонса Sky Sports.
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