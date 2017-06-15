«Интер» хочет перехватить Щенсны у «Ювентуса»

Миланский «Интер» постарается в последний момент перехватить у «Ювентуса» голкипера Войцеха Щенсны, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.
Официального подтверждения перехода 27-летнего польского вратаря из «Арсенала» в туринский клуб ещё не было, поэтому «Интер» имеет шанс переманить футболиста. Источник напоминает, что в «Ювентусе» Войцеху придётся просидеть на скамейке запасных как минимум один сезон, поскольку Джанлуиджи Буффон решил продолжить карьеру. В связи с этим «Интер» вполне может выиграть спор за вратаря.
Щенсны выступал в течение последних двух лет в «Роме» на правах аренды. Он провёл за римлян 39 матчей в сезоне-2016/17, в которых пропустил 41 мяч, а в 14 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.