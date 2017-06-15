«Барселона» не готова заплатить «Бенфике» € 50 млн за Нелсона Семеду

Переговоры между «Бенфикой» и «Барселоной» по поводу перехода защитника Нелсона Семеду в каталонский клуб продолжаются. Лиссабонцы требуют за 23-летнего игрока сборной Португалии € 50 млн, однако сине-гранатовые не готовы платить столько и пытаются сбить цену, сообщает Zerozero.
Несмотря на сложности в переговорах, «Барселона» остаётся фаворитом в борьбе за Семеду. На защитника также претендуют «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2016/17 Семеду провёл 21 матч в чемпионате Португалии и забил 1 гол.