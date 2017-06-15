Румменнигге: не могу гарантировать, что «Бавария» приобретёт новых игроков

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» не исключают приобретения новых футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«У нас сейчас середина июня, а трансферное окно открыто до конца августа. Естественно, мы заранее не закрываем двери. Но я не могу гарантировать, что «Бавария» приобретёт новых игроков. Так что мы будем спокойно изучать трансферный рынок», — приводит слова Румменигге интернет-издание Sport1.
«Бавария» уже приобрела полузащитника Корентина Толиссо, который ранее защищал цвета «Лиона».