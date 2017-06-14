Румменигге: Анчелотти хотел купить в полузащиту именно Толиссо

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход полузащитника Корентина Толиссо из «Лиона». 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.
«Мы очень счастливы, что, несмотря на высокую конкуренцию смогли подписать этого молодого и очень интересного футболиста. Главный тренер Карло Анчелотти хотел подписать именно его для укомплектования линии полузащиты», — цитирует Румменигге сайт «Баварии».
Толиссо является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне французский хавбек принял участие в 47 официальных матчах за «ткачей», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.