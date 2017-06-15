«Рома» оценила Передеса и Маноласа, которыми интересуется «Зенит», в € 80 млн

Руководство «Ромы» отклонило предложение «Зенита» в размере € 50 млн о покупке Леандро Передеса и Костаса Маноласа. В услугах этих футболистов лично заинтересован новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.
Pagine Romaniste сообщает, что римляне хотят выручить с продажи игроков не менее € 80 млн. Такова позиция спортивного директора Мончи.
Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «Зенита» к Паредесу. Отмечалось, что «Рома» оценивает игрока в € 25 млн, а «Зенит» готов платить игроку € 3 млн в год, в то время как в «Роме» он получает € 1 млн за сезон. Действующий контракт Паредеса рассчитан до 2019 года.
Кроме того, была информация, что Манолас отказался от перехода в «Зенит». Грек в прошлом сезоне провёл в Серии А 33 матча, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.