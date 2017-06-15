Путин: надеюсь, сборная России порадует на ЧМ-2018 хотя бы стремлением к победе

Президент России Владимир Путин пообщался в эфире «Прямой линии» с бывшим главным тренером сборной России Валерием Газзаевым, при этом отметив, что ждёт от национальной команды стремление к победе на ЧМ-2018.
«Вижу Газзаева! Меня тоже футбол беспокоит. Будем мы в футбол играть-то или нет?», — спросил президент.
«Спасибо за то, что будет выстроена инфраструктура, что уделяете большое внимание здоровому образу жизни, здоровью нации. Что касается футбол, я сам обеспокоен этим. Надеемся, что новая молодая сборная сыграет удачно и мы получим удовольствие от игры. Вам большое спасибо, что в 2010 году исключительно ваш авторитет и ваше внимание позволили нам получить возможность проводить чемпионат мира.
В преддверии турнира РФС заявил, что в футболе нельзя гарантировать успех сборной. Поэтому имеет смысл поставить следующую цель: популяризировать футбол вне зависимости от результатов выступления команды. Мне кажется, что если мы будем ставить такие задачи, то мы так ничего не добьемся. Более того, это домашний чемпионат мира, и мы должны показать максимальный результат. Как уже было сказана, мне хочется, чтобы вы на это повлияли. Как вы думаете, какой результат должна показать наша сборная и как она выступит на домашнем чемпионате?», — ответил Газзаев.
«Валерий, я хотел это от вас услышать, а вы так ловко мячик в мою сторону перекинули», — парировал Путин.
«Могу честно сказать, что у меня такое же мнение, как и у вас», — признался Газзаев.
«Будем надеется, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены, что они порадуют болельщиков хотя бы стремлением к победе. Кстати, последние игры показываю, что потенциал у нас всё-таки есть», — сказал президент.