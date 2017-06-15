Семак: Игбун и Фатай по семейным обстоятельствам присоединятся к «Уфе» позже

Нападающие «Уфы» Сильвестр Игбун и Кеинде Фатай присоединятся к команде позже остальных. Об этом в беседе с пресс-службой клуба рассказал главный тренер уфимцев Сергей Семак, который также поведал о подготовке команды к новому сезону.
«Всё хорошо, серьёзно травмированных нет. Есть микроповреждения, которые не позволили Александру Пуцко принять участие в занятии. В остальном все готовы, соскучились. Занятие прошло с хорошим настроением, включаемся в обычный, рабочий график. Предсезонная подготовка – это непростой период, но ребята уже привыкли и знают все требования, к которым обязывает эта работа.
Через пару дней приедут легионеры, за исключением Йокича, который принимал участие в матчах за сборную, он присоединится ко второму сбору, и Кэтэлина Карпа, который приедет к нашим московским товарищеским матчам. Это связано с тем, что они работали больше других, соответственно им нужен отдых. Фатай и Игбун также приедут через пару дней. Это связано с семейными обстоятельствами. Они живут гораздо дальше других, поэтому мы дали пару дней отдыха», — рассказал Семак.