Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Семак: Игбун и Фатай по семейным обстоятельствам присоединятся к «Уфе» позже

15 июня 2017, четверг. 16:15. Футбол

Нападающие «Уфы» Сильвестр Игбун и Кеинде Фатай присоединятся к команде позже остальных. Об этом в беседе с пресс-службой клуба рассказал главный тренер уфимцев Сергей Семак, который также поведал о подготовке команды к новому сезону.

«Всё хорошо, серьёзно травмированных нет. Есть микроповреждения, которые не позволили Александру Пуцко принять участие в занятии. В остальном все готовы, соскучились. Занятие прошло с хорошим настроением, включаемся в обычный, рабочий график. Предсезонная подготовка – это непростой период, но ребята уже привыкли и знают все требования, к которым обязывает эта работа.

Через пару дней приедут легионеры, за исключением Йокича, который принимал участие в матчах за сборную, он присоединится ко второму сбору, и Кэтэлина Карпа, который приедет к нашим московским товарищеским матчам. Это связано с тем, что они работали больше других, соответственно им нужен отдых. Фатай и Игбун также приедут через пару дней. Это связано с семейными обстоятельствами. Они живут гораздо дальше других, поэтому мы дали пару дней отдыха», — рассказал Семак.

«Уфа» будет готовиться к сезону в Австрии
Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Уфа Кеинде Фатай Сергей Семак Сильвестр Игбун
Новости. Футбол
15 июня 2017, четверг
16:15 Семак: Игбун и Фатай по семейным обстоятельствам присоединятся к «Уфе» позже
15:58 Путин: надеюсь, сборная России порадует на ЧМ-2018 хотя бы стремлением к победе
15:57 Нигматуллин: игра только выиграет от жёсткого контроля за правилом 6 секунд
15:38 Путин: много легионеров, но есть и позитив — Галицкий проводит большую работу
15:30 Путин: не допустим, чтобы спортивные объекты превращались в вещевые рынки
15:25 Заявки на паспорт болельщика подали жители более чем 1700 населённых пунктов РФ
15:10 Смолов: бесстыдно и самонадеянно говорить о победе сборной России на КК-2017
15:06 Сборная России встретилась с детдомовцами перед Кубком конфедераций
14:59 Маурисио: уверен, Россия может провести один из лучших чемпионатов мира
14:49 Брозович не принял предложения «Зенита»
14:44 Форвард сборной Новой Зеландии: помимо Смолова в сборной России выделю Джикию
14:37 Полузащитник сборной Новой Зеландии: должны сдерживать Смолова в матче с Россией
14:33 Товарищеский матч «Рубин» — «Марибор» 16 июня не состоится
14:33 Гогниев: расторг контракт с «Кубанью», клуб должен зарплату за 5 месяцев
14:26 Крапивка: у Гогниева закончился контракт, «Кубань» ведёт переговоры о новом
14:25 Игнатьев: из «Торпедо» ушли 6 игроков, на которых могли строить хорошую команду
14:23 Бывший голкипер «Спартака» Сметанин вошёл в тренерский штаб «Арарата»
14:21 Песьяков рассказал, почему он решил перейти в «Ростов»
14:20 «Наполи» отказался продать Кулибали в «Челси» за € 60 млн
14:12 Роналду: лучшим ответом является молчание
14:09 Бутенко: вопрос об использовании видеопомощников в РФПЛ стоит на повестке дня
14:04 Экс-президента «Барселоны» Роселя не выпускают из тюрьмы, опасаясь бегства
13:55 Начо: следующий сезон будет для «Реала» намного труднее минувшего
13:51 Стал известен новый наставник «Сьона», за который выступает Митрюшкин
13:51 Сборная Португалии провела первую тренировку в России
13:48 На КК-2017 сборные смогут проводить четвёртую замену в дополнительное время
13:44 Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира — 2018
13:34 Вестерманн: Бош является подходящим тренером для «Боруссии» Д
13:27 Сборная России готовится к матчу с Новой Зеландией. Фоторепортаж
13:23 Кавазашвили: в сегодняшней ситуации с «Торпедо» виновато руководство клуба
13:22 Колыванов: будем стремиться вернуть «Торпедо» в Премьер-Лигу
13:15 Асенсио: больше всего поражают в Роналду его стремления после стольких побед
13:12 Главный тренер «Зенита» Манчини представил команде новый тренерский штаб
13:12 Президент «Торпедо»: главная проблема — уход болельщиков и лишение стадиона
13:03 Иашвили: из-за кризиса в стране привлечь инвестора в «Торпедо» крайне сложно
13:00 Форвард Новой Зеландии: с Россией ассоциируются матрёшка, пельмени и футбол
13:00 Форвард сборной Новой Зеландии Барбарусес: вспоминаю лишь хорошее о Владикавказе
12:48 «Барселона» заинтересовалась нападающим «Фиорентины» Бернардески
12:46 Тарасов: для меня Кубок конфедераций — это турнир, который нужно выиграть
12:45 Смольников: Чичарито — good player, а Криштиану Роналду — best of the best
12:42 Названа дата проведения матча за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом»
12:33 Майкон не полетел с «Локомотивом» на первый сбор в Австрию
12:27 Сумма отступных в новом контракте де Врея с «Лацио» составит € 20 млн
12:23 Наставник «ПСЖ» Эмери сообщил Обамейянгу, что не заинтересован в его услугах
12:10 Каранка: Мората будет особенным футболистом для английского футбола
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Роберто Манчини в свой первый сезон в России сделать "Зенит" чемпионом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017