Шашков: Тихонов обозначил позиции для усиления и предложил своих кандидатов

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о трансферной работе самарской команды, главным тренером которой стал Андрей Тихонов.
«Если говорить о трансферных целях команды, то на данный момент у клуба имеется несколько вариантов. Андрей Тихонов обозначил позиции, которые нуждаются в усилении, и предложил своих кандидатов. Клуб в свою очередь рекомендует свои кандидатуры. Каждый потенциальный новичок прорабатывается руководством «Крыльев Советов» совместно с главным тренером команды. Рассматриваем предложения, приходим к общему мнению. Конкретных фамилий назвать не могу», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
Испанские СМИ сообщили, что «Крылья Советов» наряду с «Витессом» и «Сарагосой» претендуют на нападающего тбилисского «Динамо» Георгия Папунаишвили.
«Информация об интересе к Георгию Папунаишвили не соответствует действительности, «Крылья Советов» не ведут переговоров с этим игроком», — заявил Шашков.