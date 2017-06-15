На Манежной площади в Санкт-Петербурге, где сегодня болельщики «Зенита» проводят прощальную встречу с бывшим нападающим команды Мигелем Данни, был открыт бюст португальского футболиста, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена, а летом его контракт с питерской командой подошёл к концу.
В Санкт-Петербурге открыли бюст Данни на Манежной площади
Данни: хотел закончить карьеру в Петербурге, но это футбол, так бывает