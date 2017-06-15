Смолов прочитал стихотворение «Уединение» в рамках проекта «Лирика футбола»

В рамках проекта «Лирика футбола», в котором российские футболисты читают свои любимые стихотворения, нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов прочитал стихотворение Анны Ахматовой «Уединение», сообщает интернет-портал Welcome2018.
Ранее героями проекта стали защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий, полузащитник самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров, капитан московского «Спартака» Денис Глушаков и лучший молодой игрок чемпионата России сезона-2016/17, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.
Посмотреть, как Фёдор Смолов читает стихотворение, можно в YouTube.
Чалов прочитал стихотворение «Детство» в рамках проекта «Лирика футбола»