Черышев: являюсь приобретением «Вильяррерала» следующего сезона

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев, которого в последнее время продолжают преследовать травмы, рассказал о восстановлении от очередного повреждения. Игрок, который перешёл в команду летом 2016 года, выразил мнение, что его трансфер можно рассматривать как приобретение для «Вильярреала» в следующем сезоне.
«Как проходит восстановление? Трачу по шесть часов в день на восстановление. У меня и отпуска почти не будет. Постараюсь вернуться в команду в наилучшем состоянии. Именно поэтому занимаюсь сейчас, когда все в отпуске. Худшая ситуация была вначале, когда с трудом передвигался. Когда ты уже можешь приступить к работе в тренажёрном зале, многое меняется. Начинаешь работать над своим возвращением, концентрируешься на этом и больше ни о чём не думаешь. Настраивался, что придётся пережить трудное время, но оно преодолимо.
Этот сезон мне сильно помог научиться тому, как относиться к плохому. Я продолжаю улыбаться, поскольку считаю, что в жизни всегда нужно это делать. Нам посчастливилось быть футболистами и пройти этот жизненный путь. Травмы – неотъемлемая часть футбола. С этим нужно смириться.
Моё возвращение рассматривают как летнее приобретение «Вильярреал»? Могу сказать, что я являюсь приобретением клуба на следующий сезон. Сейчас думаю о том, как полностью восстановиться и быть в лучшей форме с первых дней нового сезона. Знаю свой уровень и на что способен. Люди тоже это знают. Сейчас необходимо вернуться на прежний уровень, для чего нужно усердно работать. Если бы новый сезон начался уже завтра, был бы счастливейшим человеком в мире», — цитирует Черышева AS.