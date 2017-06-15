Состав «Вольфсбурга» пополнил бразильский защитник Виллиам

«Вольфсбург» на своём официальном сайте объявил о переходе из бразильского «Интернасьонала» защитника Виллиама.
Контракт 22-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан на пять лет — до 2022 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются.
Виллиам в общей сложности провёл более 100 матчей за «Интернасьонал». В составе олимпийской сборной Бразилии выиграл футбольный турнир в Рио летом прошлого года.
Новичок «Вольфсбурга» выступает на позиции правого защитника, но также может играть в полузащите.