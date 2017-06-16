Глава ФФУ призвал украинские клубы не бояться приезжать в Мариуполь

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал информацию о том, что некоторые клубы отказываются играть в Мариуполе. По итогам минувшего сезона «Ильичёвец», позднее переименованный в «Мариуполь», пробился в украинскую Премьер-лигу. Затем появилась информация, что киевское «Динамо» и «Карпаты» отказываются проводить гостевые матчи на домашнем стадионе этой команды.
«Я уверен прежде всего в том, что Мариуполь — мирный украинский город, который заслуживает большой футбол. Местная власть и полиция уже предоставили все необходимые гарантии. Подавляющее большинство клубов не выразило никаких сомнений в том, ехать ли в Мариуполь. Но если кто-то слишком волнуется насчёт личной безопасности, я готов разделить риски и поехать на автобусе вместе. Если надо убедить кого-то собственным примером, я это, безусловно, сделаю, от своих слов никогда не отказываюсь.
Террористическая угроза сейчас есть во всём мире и в любом городе Украины. И это не связано только с футболом. Угроза есть и для концертов, и для остальных массовых мероприятий. ФФУ не компетентна гарантировать безопасность участников и зрителей, её гарантируют соответствующие силовые органы. В случае появления сообщений о потенциальной угрозе любое мероприятие, в том числе футбольный матч, отменят.
Напомню, год назад в Мариуполе состоялся концерт группы «Океан Эльзы» во главе с одним из самых известных патриотов Украины — Святославом Вакарчуком. Пришёл полный стадион, ни одного инцидента! Или «Океан Эльзы» — это менее привлекательная мишень для российских террористов, чем любой футбольный клуб Украины? Многие наши ребята погибли ради мира, который сейчас царит в Мариуполе. Футбол — это признак мирной жизни. Мы должны поддержать жителей города, на их долю в последние годы выпало много трудностей. На днях в Краматорске разговаривал с нашими бойцами, среди них много поклонников футбола — они возмущены тем, что некоторые отказываются играть в Мариуполе.
Весь последний год в Мариуполе играли клубы первой лиги со всей страны. Более того, в мае 2016-го в Мариуполе играла вторая команда одного из клубов, который тогда не боялся террористов, а сейчас боится — и его клубный автобус тоже без проблем доехал в обе стороны. Это искусственно созданная проблема. Я призываю клубы ещё раз пересмотреть все гарантии безопасности, которые им уже предоставлены, и принять единственное верное решение — в соответствии с расписанием матчей приехать в Мариуполь и подарить городу праздник футбола», — приводит слова Павелко пресс-служба ФФУ.