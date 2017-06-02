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Киевское «Динамо» и «Карпаты» отказались играть в Мариуполе

2 июня 2017, пятница. 23:09. Футбол

К новичку украинской Премьер-лиги «Мариуполю» возникли вопросы во время общего собрания участников лиги, сообщает Footboom. В частности, представители киевского «Динамо» и львовских «Карпат» наотрез отказались ехать в Мариуполь на календарные матчи чемпионата.

Такое решение представители «Динамо» и «Карпат» поясняют тем, что нет гарантий безопасности для всех участников матчей. Как собирается решать этот вопрос Премьер-лига, пока непонятно, ведь матчи в первой лиге «Мариуполь», ранее именовавшийся «Ильичёвцем», проводил на стадионе в Мариуполе.

Украинская Премьер-лига утвердила переименование «Ильичёвца» в «Мариуполь»
Источник: Footboom Сообщить об ошибке
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Динамо Киев Ильичёвец Карпаты
Новости. Футбол
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